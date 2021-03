Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will die Gelder aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds noch mehr für Klimaschutz verwenden, als von der EU vorgesehen. Die EU wolle, dass 37 Prozent der Mittel in Green-Deal-Maßnahmen fließen, "wir wollen das noch übertreffen", sagte die Ministerin am Samstag im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radio. An dem österreichischen Programm werde gerade gearbeitet, konkrete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...