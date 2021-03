Es hatte sich gestern bereits abgezeichnet. Am Samstagvormittag war es soweit. Der Bitcoin hat einen Wert von 60.310 US-Dollar erreicht. Wie geht es weiter? Innerhalb von unter zwei Stunden schaffte es der Bitcoin (BTC) am Samstag, um über fünf Prozent nach oben zu schnellen. Von knapp über 57.000 auf knapp über 60.000 Dollar sprang die Kryptowährung. Je nach Quelle wurden Werte von 60.300 bis 60.450 Dollar erreicht. Kursexplosion: Bitcoin steigt in unter 2 Stunden um 5% Wir verwenden in der Regel die Daten von Coinmarketcap. Hier wird ein ...

