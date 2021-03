Zu sagen, dass Bitcoin (WKN:BTCEUR) in den letzten Wochen einen unglaublichen Lauf erlebt hat, wäre eine Untertreibung. Die Kryptowährung nähert sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels der Marke von 50.000 US-Dollar und trotz einiger Volatilität hat sie in diesem Jahr bisher Rekordhöhen erreicht. Darüber hinaus machte Tesla Schlagzeilen, als CEO Elon Musk ankündigte, dass das Unternehmen Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar kaufen würde, was den stark steigenden Preis der Kryptowährung ...

