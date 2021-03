Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konnte am Freitag den nächsten Teil einer fast unglaublichen Corona-Story schreiben. Und das aus einer eher defensiven Ausgangsbasis heraus: In 2019 machte die NanoRepro noch einen Umsatz von 1.218.300,00 EUR bei einem Fehlbetrag von 1.188.600,00 EUR - die Aktie handelte in einer Range von 1,255 EUR (19.03.2019)und 0,595 EUR (01.10.2019). (Geschäftsbericht 2019 der NanoRepro AG) Dann kam Corona und hob die Gesellschaft in 2020 auf ein neues Level - Umsatz mal 14, Kurs mal 5,6 (vom 02.01. bis 30.12.2020) "Durch die Einführung unseres eigenen Corona-Antigen-Tests ...

