STUTTGART/MAINZ (dpa-AFX) - Eine Spitzenkandidatur von Alice Weidel für die Bundestagswahl ist nach Ansicht von AfD-Chef Jörg Meuthen auch nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg noch keine ausgemachte Sache. "Da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang", sagte der Parteivorsitzende am Sonntagabend auf eine entsprechende Frage im ZDF. Über die Spitzenkandidatur sollten die AfD-Mitglieder zu gegebener Zeit entscheiden.

Die Prognosen sahen die AfD in Rheinland-Pfalz bei rund 10,5 Prozent und bei rund 12 Prozent in Baden-Württemberg. Sollte es dabei bleiben, hätten die Rechtspopulisten in beiden Ländern schlechter abgeschnitten als vor fünf Jahren. Damals hatte die Partei in Rheinland-Pfalz 12,6 Prozent und in Baden-Württemberg 15,1 Prozent der Stimmen erhalten.

Meuthen sagte, er glaube nicht, dass die Verluste seiner Partei auf die Position der AfD in der Corona-Krise zurückzuführen seien. Die AfD habe in der Krise "andere Antworten als die anderen Parteien". Die AfD halte "diesen plumpen Lockdown" nicht für sinnvoll. Beispielhaft nannte er Gastronomen, die in Hygienekonzepte investiert und trotzdem hätten schließen müssen. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September sagte Meuthen, er sei überzeugt, dass im Laufe des Jahres das "Versagen" der Bundesregierung in der Corona-Politik deutlich werden werde./abc/DP/mis