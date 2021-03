Es kommt Bewegung in die heimische Immobilien-Landschaft: Immofinanz kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung an der S Immo AG an. Der Preis je S Immo-Aktie liegt bei 18,04 Euro auf einer cum-dividend Basis, was dem Schlusskurs der S Immo-Aktie von Freitag entspricht. Laut Immofinanz würde dies in Bezug auf den volumengewichteten durchschnittlichen S Immo-Börsenkurs der letzten sechs Monate von 15,86 je Aktie eine Prämie rund 13,75 Prozent bedeuten. Aktuell hält die Immofinanz 19.499.437 Stück S Immo-Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 26,49 Prozent am Grundkapital. Die eigenen Aktien der S Immo sind vom Angebot ausgenommen. S Immo AG hält 2.633.354 eigene Aktien (Stand: 07.03.2021). Der Bestand an ...

