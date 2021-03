Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 77 000 Tonnen Champignons in Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar Produktionsfläche geerntet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Produktion von Champignons damit um knapp 10 % damit um knapp 10 % gegenüber dem Jahr 2019 gestiegen. Bildquelle: Shutterstock.com Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen belief sich in...

