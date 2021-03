STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu den Landtagswahlen:

Die Versuche in Ehren, aus dem Ergebnis dieser baden-württembergischen Landtagswahl Anhaltspunkte für einen Regierungswechsel zu quetschen - doch das Ergebnis deutet viel klarer auf eine Fortsetzung von Grün-Schwarz, als es auf den ersten Blick scheint. Denn als zentrales Ergebnis steht: Diese Koalition wurde eindrucksvoll bestätigt. Ungeachtet aller Coronazumutungen, die sie den Baden-Württembergern auferlegt hat. Weder konnte die zum Teil querdenkende AfD Kapital daraus schlagen, noch die FDP ihre Stimmenanteile überragend ausbauen. Und die SPD verharrt im Krebsgang. Offenbar empfindet die Mehrheit der Wähler die Regierungsbilanz auch in den Jahren vor der Krise als vorzeigbar. Was allerdings sehr viel mehr auf die Grünen und insbesondere Ministerpräsident Winfried Kretschmann einzahlt als auf die nochmals abgesackte CDU./be/DP/mis