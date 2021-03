DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 15. März

=== *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 06:55 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Salzgitter 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Hannover *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm 09:00 DE/FDP, PK zum Ausgang der Landtagswahlen, Berlin 10:15 DE/Bündnis 90/Die Grünen, PK zum Ausgang der Landtagswahlen, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundestags-Finanzausschuss, öffentliche Anhörung (per Videokonferenz) zum Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz 12:20 DE/SPD-Parteispitzen, PK zum Ausgang der Landtagswahlen, Berlin 13:00 DE/Volkswagen AG (VW), Power Day (per Livestream) *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 15,0 zuvor: 12,1 13:30 DE/CDU-Chef Laschet und Spitzenkandidaten der Landtagswahlen Eisenmann und Baldauf, PK zum Ergebnis der Landtagswahlen, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe; gg 19:30 PK (14:40 virtueller Doorstep von Bundesfinanzminister Scholz) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:00 DE/Morphosys AG, ausführliches Jahresergebnis, Planegg - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie ===

***kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

