SIKA ÜBERNIMMT MÖRTELHERSTELLER IN BRASILIEN

Sika übernimmt Supermassa do Brasil Ltda, einen Hersteller von Mörtelprodukten in Brasilien, bekannt unter der Marke BR Massa. Mit der Übernahme verbessert Sika die Position in der Region Minas Gerais, einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen Brasiliens, und erweitert die Produktionskapazität. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der lokalen Kartellbehörden.

Das Unternehmen bietet vor allem Fliesenkleber und Fassadenmörtel an und hat in der Region Minas Gerais eine führende Marktstellung. BR Massa ist eine bekannte lokale Marke mit starker Präsenz im Distributionsgeschäft. Sie ermöglicht Sika einen verbesserten Zugang zu Baumärkten und Fachhändlern, mit attraktiven Cross-Selling-Möglichkeiten für Sikas Produkte über diese Kanäle. Mit dem Erwerb erweitert Sika die Produktionskapazität um ein Mörtelwerk in einer Region, in welcher der Konzern bislang nicht mit einer eigenen Fertigung vertreten war.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: "Mit BR Massa können wir unseren Kundenservice und unser Angebot in der Region Minas Gerais weiter verbessern. Die verstärkte Präsenz im Vertrieb und die erweiterte lokale Supply Chain werden massgeblich zur weiteren Durchdringung des brasilianischen Markts beitragen. Wir heissen die neuen Mitarbeitenden von BR Massa im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam auszubauen."

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von CHF 7.88 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung