Es ist ein Novum für Volkswagen. Am heutigen Montag wird VW-Chef Herbert Diess ausführlich über die eigene Batterie-Strategie sprechen. Die Präsentation wird wie ein Event der Tech-Vorbilder Apple- oder Tesla live im Internet übertragen."This is not a car presentation" twitterte VW-Chef Diess schon vergangenen Dienstag. Berichten zufolge benötigt der Auto-Gigant bis 2030 doppelt so viele Batteriezellen für Porsche, Audi oder Skoda als bisher geplant. Zuletzt hat sich Barclays-Analyst Kai Mueller ...

