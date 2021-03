Das Finanzdienstleistungsunternehmen Square (WKN:A143D6) gab am 4. März bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an Tidal für 297 Millionen US-Dollar erworben hat. Falls du es noch nicht kanntest, Tidal ist ein Musikstreamingdienst, der von Musikmogul Jay-Z und anderen Künstlern gegründet wurde, um hochwertige und exklusive Inhalte in das digitale Zeitalter zu bringen. Der Dienst hat nie wirklich abgehoben, aber das Management hofft, dass sich das unter dem Dach von Square ändern kann. Aber wie ...

