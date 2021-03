Ein ruhiger FED-Wochenauftakt ohne Termine zur US-Zeitumstellung kann erwartet werden. Beachte bitte diese Besonderheit im Trading beim Blick auf die Charts. Schwung aus der Rekordwoche gemildert Eine Rekordwoche im DAX mit vier Gewinntagen, an denen jeweils neue Allzeithochs Einzug hielten, haben wir noch vor Augen. Doch bereits am Freitag ging der Markt in eine Konsolidierungsphase über. Dies erörterte ich im Wochenend-Video an dieser Stelle und ...

