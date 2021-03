Durch das Testen von Mitarbeitenden in Unternehmen soll so Firmen geholfen werden, einen Weg aus der Coronakrise zu finden, wie Adecco am Montag mitteilte.Die Tests finden mittels Schnelltests durch geschultes medizinisches Personal vor Ort statt oder mit Spucktest von zuhause. Adecco hilft bei der Organisation der Tests ...

Den vollständigen Artikel lesen ...