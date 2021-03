Mit der Übernahme verbessere Sika die Position in der Region Minas Gerais.Dies sei eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen Brasiliens, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung vom Montag. Bislang sei man dort nicht mit einer eigenen Fertigung vertreten gewesen.Supermassa do Brasil habe in der Region eine führende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...