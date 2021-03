Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche gewann der DAX über vier Prozent hinzu. Das entspricht der besten Wochenbilanz sein vier Monaten. Dabei markierte er beinahe täglich neue Allzeithochs. Nur am Freitag ging ihm etwas die Luft aus. Hier gab er rund ein halbes Prozent ab. Marktidee: Deutsche Post. Die Deutsche Post hatte in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt und ein Rekordjahr 2020 vermelden können. Auch für 2021 rechnet sie zudem mit weiter steigenden Paketmengen. Die Aktie der Deutschen Post konnte sich, nach mehreren Monaten volatiler Seitwärtskonsolidierung, zuletzt signifikant nach oben absetzen. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild löste sie am Freitag eine Seitwärtskonsolidierung bullish auf und kletterte auf ein neues Rekordhoch.