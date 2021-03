Der heimische Markt konnte am Freitag mit etwas höheren Notierungen schliessen, das Plus von 0,3% für den ATX bedeutete den bereits fünften Gewinntag in Folge, auf Wochensicht konnte der heimische Leitindex einen Zuwachs von 2,8% erzielen. Das Geschäft zum Wochenausklang war recht ruhig, die Entwicklung an den Anleihemärkten steht nach wie vor im Fokus der Anleger, Corona ist im Moment trotz der anhaltenden Beschränkungen und der steigenden Zahlen an Neuinfektionen kein Thema, da durch die Impfungen das Augenmerk eher auf die erwartete wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie gerichtet wird. Die Österreichische Post legte Ergebnisse vor, der Konzern musste im Coronajahr 2020 trotz eines gestiegenen Paketdienstes deutlich Federn lassen, das ...

