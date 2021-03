CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021Das Instrument 3AS GB00B0HZVP95 GETECH GROUP PLC wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021. Aus technischen Gruenden wird der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um Ihr Verstaendnis.The instrument3AS GB00B0HZVP95 GETECH GROUP PLC is traded ex capital adjustment on 15.03.2021. Due to technical aspects the ex indicator will not be displayed today. We kindly ask for your understanding.CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument US5237681094 LEE ENTERPRISES INC. DL 2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument US5237681094 LEE ENTERPRISES INC. DL 2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument N4G DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument N4G DE000A161NR7 THE NAGA GROUP AG NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument CA05337L1067 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument CA05337L1067 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument VS2 US9222801022 VARONIS SYSTEMS DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument VS2 US9222801022 VARONIS SYSTEMS DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument 8TI NL00150001Q9 STELLANTIS NV EO -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument 8TI NL00150001Q9 STELLANTIS NV EO -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument HO0 AU000000HRN5 HORIZON GOLD LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument HO0 AU000000HRN5 HORIZON GOLD LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 15.03.2021:Das Instrument OU5A CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.03.2021The instrument OU5A CA05337L3048 AVALON ADV. MAT. INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.03.2021