BOZEN, 15. März (WNM/Earth Surface Processes and Landforms/Susanne Pitro) - Der Klimawandel führt zu einer immer sichtbareren Veränderung der Gebirgsmorphologie. Das belegt die Studie "Pronounced increase in slope instability linked to global warming: A case study from the eastern European Alps". In ihrem Rahmen untersuchten die Autoren Sara Savi (Universität Potsdam und Gastforscherin an der unibz), Francesco Comiti (unibz) und Manfred Strecker (Universität Potsdam) alle Hangveränderungen und Erdrutsche, ...

