Die Experten von Kepler Cheuvreux haben die Bewertung für die Aktien von BMW nach Zahlen auf "VERKAUFEN" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Autobauer habe 2020 ergebnisseitig und auch mit Blick auf die Margen positiv überrascht, so die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick werde erst kommende Woche bekannt gegeben. Dieser sei aktuell der eigentliche Kurstreiber, in die eine oder andere Richtung. Das Kursniveau suggeriere, dass BMW das 8- bis 10-Prozent-Ebit-Margenziel ...

