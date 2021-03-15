BARCLAYS STARTET AUTO1 MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 43,50 EURBARCLAYS STARTET COMMERZBANK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 5 EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF 10,90 (10,20) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK STARTET AUTO1 MIT 'BUY' - ZIEL 57 EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 170 (160) EUR - 'BUY'GOLDMAN STARTET AUTO1 MIT 'BUY' - ZIEL 57 EURHSBC HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 169 (153) EURHSBC HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 38 EURHSBC HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 136 (130) EUR - 'BUY' HSBC HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 68,50 (67,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 75 (72,50) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC STARTET AUTO1 MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 65 EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 58 (57) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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