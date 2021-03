Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz und der Thurgauer Schwinger Samuel "Sämi" Giger gehen eine Partnerschaft ein. Der 22-jährige Thurgauer wird Lidl Schweiz künftig - gemeinsam mit Christian Stucki - als Markenbotschafter vertreten.Zweifacher Eidgenosse, 17 Kantonale Kränze, 10 Bergkränze und 8 Teilverbandskränze: Die Kranzstatistik des nur 22-jährigen Samuel Giger lässt sich bereits mehr als sehen. Jetzt gehen Detailhändler Lidl Schweiz und Samuel Giger eine Partnerschaft ein und das Thurgauer Jungtalent wird Lidl Schweiz künftig als Markenbotschafter vertreten. Dadurch will Lidl Schweiz die Karriere von Samuel Giger und auch den Schwingsport allgemein noch intensiver fördern.Der in Ottoberg (TG) wohnhafte Schwinger ist praktisch ein Nachbar von Lidl Schweiz, dessen Hauptsitz in Weinfelden steht. Samuel Giger freut sich über die Partnerschaft: "Lidl Schweiz ist nicht nur praktisch mein Nachbar, wir vertreten auch dieselben Werte von Bodenständigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Fairness. Ich freue mich, künftig mit Chrigu Stucki zusammen als Markenbotschafter von Lidl Schweiz aufzutreten."Samuel Giger wird bei Lidl durch die langjährigen Testimonials Anita Buri, René Schudel und Christian Stucki herzlich willkommen geheissen. Speziell gemeinsam mit Christian Stucki, der nun schon seit über 10 Jahren als Markenbotschafter für Lidl tätig ist, sind zukünftig viele Projekte geplant.Anita Buri, ebenfalls langjähriges Lidl-Testimonial, wird Samuel Giger als Erste in ihrem Podcast "Schnurri mit Buri" im März kennenlernen. Dadurch bietet sich auch für alle die Möglichkeit, Samuel Giger von einer ganz persönlichen Seite kennenzulernen. Zu hören ab 19. März überall, wo es Podcasts gibt, und auf lidl.ch.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100867086