NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Auto1 mit "Outperform" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei gut dafür positioniert, der führende europäische Anbieter in diesem Bereich zu werden, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie preise das noch nicht ein und sollte deshalb noch deutlich steigen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2021 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2021 / 01:45 / ET

