Nach dem kleinen Rücksetzer am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt einen freundlichen Wochenauftakt hinlegen. Der Dax -0,46% wird am Montag dank eines weiteren Rekordhochs im Dow Jones Industrial +0,90% vom Freitag moderat im Plus erwartet. Knapp eine halbe Stunde vor Handelsstart wurde der deutsche Leitindex 0,04 Prozent im Plus bei 14 509 Punkten taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,19% als Leitindex ...

