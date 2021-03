HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach detaillierten Zahlen von 14,50 auf 15,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe, wie bereits vorab bekannt gegeben, solide Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank eines in Bezug auf Werbeaktivititäten starken vierten Quartals seien die Umsätze und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) besser als der Analystenkonsens ausgefallen. Ihr Kursziel hob sie aber vor allem wegen gestiegener Bewertungen einiger Branchenkollegen im Online-Bereich wie etwa Hellofresh an./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



