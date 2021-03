Und zwar in Hongkong. Die Genehmigung wurde gerüchteweise bereits erteilt. Damit könnte das mit Tik-Tok vergleichbare Video-Streaming-Unternehmen schätzungsweise weitere 3 Mrd. $ einnehmen, um sein Ziel von 400 Millionen Nutzern im Jahr 2023 zu erreichen. Das eingenommene Geld kann für Investitionen in Inhalte verwendet werden, die darauf abzielen, ein breiteres Publikum zu gewinnen. Die Nutzerbasis von BILIBILI ist begehrt, daher dürfte das Investoreninteresse an der Plattform hoch bleiben. Die Aktie von BILIBILI bietet nach der deutlichen Korrektur eine neue Kaufchance.



