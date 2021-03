In die Apple-Aktie (WKN: 865985) investieren oder auf einen ETF auf den S&P 500 setzen? Das könnte zugegebenermaßen eine überaus attraktive Fragestellung sein. Wobei wir eine Sache direkt festhalten sollten: Mit einem Anteil von 6,0 % ist die Apple-Aktie ein wesentlicher Bestandteil des US-amerikanischen Querschnitts. Mehr als jeder 20. investierte Euro in einen ETF auf den S&P 500 landet daher automatisch in Anteilsscheinen des Kultkonzerns aus Cupertino. Trotzdem wollen wir uns heute einmal diese ...

