Der US-Brennstoffzellenhersteller FuelCell Energy wird am morgigen Dienstag seine Q1-Zahlen präsentieren. Vorab ist es bei der Aktie in der letzten Woche zu einem kräftigen Rebound gekommen, womit sie der seit Februar anhaltenden Korrektur trotzt. Nun könnten die Zahlen für weiteren Schwung sorgen.Am Dienstag kam es bei der FuelCell-Energy-Aktie zu einer starken Erholungsbewegung. Der Wert konnte dabei die Unterstützungszone zwischen 13,91 und 15,25 Dollar in einem Zug überwinden und stoppte schließlich ...

