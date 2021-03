Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende der letzten Woche beruhigte sich das Primärmarktgeschehen, auch weil sich Emittenten im Umfeld der EZB-Ratssitzung in Zurückhaltung geübt hatten, so die Analysten der Helaba.In der Pipeline würden sich weiterhin Namen wie Mortgage Society of Finland und Bayrische Landesbodenkreditanstalt finden, sodass es in der neuen Woche nicht langweilig werde. Auch die EU komme mit SURE erneut auf den Markt. Neue Mandatierungen seien am Freitag allerdings nicht bekannt geworden. ...

