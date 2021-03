Hyundai Motor befindet sich einem koreanischen Medienbericht zufolge in Gesprächen mit BYD über die Versorgung mit Blade-Batterien für künftig in China zu verkaufende Elektroautos. In diesem Kontext soll BYD bereits einen Geschäftsbereich eingerichtet haben, der für die Zusammenarbeit mit Hyundai zuständig ist. Das geht aus einem Bericht von "Business Korea" hervor. Demnach habe BYD dem südkoreanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...