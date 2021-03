Ein grandioses Comeback! Die Notierungen von Daimler steigen bereits seit einem Jahr und haben sich seit dem Jahrestief im Vorjahr (21 Euro) bis auf 73 Euro vorgearbeitet: ein Plus von 247 Prozent. Inzwischen ist der Kurse allerdings heiß gelaufen, langfristig betrachtet sind die Aussichten aber bullenstark. Was jetzt noch in den Papieren steckt und welche Strategie überzeugt. Von Manfred RiesIm kurzfristigen ...

