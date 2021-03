Altmodisch ist manchmal nicht schlecht: Der DAX profitiert jedenfalls im Moment von seinem Old Economy-Charakter. Denn die Old Economy holt gegenüber der New Economy, also den Tech-Werten, auf. Neue DAX-Hochs sind in Sicht. 15. März 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Corona scheint an den Börsen längst abgehakt: An der Wall Street kletterte der Dow Jones am Freitag auf ein neues Allzeithoch, der DAX hatte kurz zuvor ein neuen Rekordstand 14.595 Punkten erreicht und liegt am Montagmorgen mit 14.521 ...

