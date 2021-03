Die meisten Edelmetallpreise erholten sich in der vergangenen Woche ein wenig. Der Goldpreis folgte im Allgemeinen den Bewegungen der realen US-Renditen und beendete die Woche in etwa unverändert. Der Silberpreis stieg um etwa 1,5%, doch die Strategen von Capital Economics gehen davon aus, dass der seit Ende Februar zu beobachtende Rückgang in Kürze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...