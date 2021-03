DJ BA ruft zur bundesweiten Woche der Ausbildung auf

Von Andreas Kißler

NÜRNBERG/BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat aufgrund der Corona-Krise einen Aufruf zu einer "bundesweiten Woche der Ausbildung" gestartet. "Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Ausbildungsmarkt aus", erklärte die Nürnberger Behörde in einer Mitteilung. "Vorstand und Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit rufen deshalb zu gemeinsamer Anstrengung auf, um Betriebe und junge Menschen zusammenzubringen." In der Woche vom 15. bis 19. März soll es dazu vor allem Online-Veranstaltungen für Schüler, Eltern und Betriebe geben.

Die Zahl der Bewerber am Ausbildungsmarkt geht ebenso wie die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen aktuell zurück. Von Oktober 2020 bis Februar 2021 meldeten sich laut den Angaben 294.000 Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern - 40.000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig waren 387.000 Ausbildungsstellen gemeldet, 37.000 weniger als vor einem Jahr.

"Wir blicken dieses Jahr durchaus mit Sorge auf den Ausbildungsmarkt", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Der Lockdown schränke die persönliche Beratung junger Menschen in den Arbeitsagenturen und Schulen ein. Betriebe böten weniger Praktika an. Scheele appellierte deshalb an die Arbeitgeber, "trotz aller Herausforderungen bei der Ausbildung aktiv" zu bleiben. "Wer jetzt nicht für seinen eigenen Fachkräftenachwuchs sorgt, wird vielleicht nach dem Ende der Pandemie keine Fachkräfte mehr finden", warnte er.

