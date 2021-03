Die nächste Übernahme im Goldsektor ist so gut wie perfekt. Evolution Mining hat ein Übernahmeangebot für Battle North Gold vorgelegt. Die Australier bieten mit 2,65 CAD in Cash einen Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Evolution kauft damit bereits die zweite Mine im berühmten kanadischen Red Lake-Distrikt.

Die nächste Übernahme im Goldsektor ist so gut wie perfekt: Evolution Mining hat ein Übernahmeangebot über 343 Mio. CAD für Battle North Gold vorgelegt. Der australische Goldproduzent bietet 2,65 CAD je Aktie in Cash. Das entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag und von 54 Prozent auf den 20-Tage-Durchschnitt der Aktie. Evolution kauft damit bereits die zweite Mine im berühmten kanadischen Red Lake-Distrikt. Erst im November 2019 hatte der Konzern die gleichnamige Red Lake-Mine von Newmont für 375 Mio. Dollar (plus Aufschläge) erworben (wir berichteten). Das Angebot wurde von Battle North-CEO George Ogilvie begrüßt. Er sieht darin eine Bestätigung der Arbeit seines Teams am Bateman-Goldprojekt. Evolution dürfte vor allem auf die Nähe zu seiner Red Lake-MIne und damit Synergien setzen. Grundsätzlich aber zeichnen sich die großen australischen Produzenten durch eine aggressive Übernahme-Politik aus. Die Aktionäre und ...

