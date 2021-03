Im Laufe des letzten Jahrzehnts war zu beobachten, wie Wide-Bandgap-Halbleitertechnologien entstanden und sich schließlich in bestimmten Anwendungsbereichen durchgesetzt haben, in denen sich ihre Leistungsvorteile als besonders wertvoll erwiesen. So steht beispielsweise und Wert in Bezug auf die Fahrzeugelektrifizierung außer Frage. Siliziumkarbid (SiC) steht nun in den Startlöchern, um die Entwicklungen auf die nächste Stufe zu heben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bereits in einigen Aspekten des Designs von Elektrofahrzeugen (EVs) als ausschlaggebend erwiesen hat. Marktprognose und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...