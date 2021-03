Platin gab zum damaligen Zeitpunkt eine beeindruckende Vorstellung und stellte damit auch Gold ein wenig in den Schatten. Unsere letzte Kommentierung (vom 25.02.) zu Platin überschrieben wir an dieser Stelle mit "Edelmetall mit Comeback!". Platin gab zum damaligen Zeitpunkt eine beeindruckende Vorstellung und stellte damit auch Gold ein wenig in den Schatten. Mittlerweile sind einige Handelstage ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...