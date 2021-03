Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem das BIP in der Eurozone im vierten Quartal um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft war, dürfte die Eurozone im laufenden Quartal einen weiteren Rückgang des BIPs erleiden, so die Analysten von Postbank Research.Der Dienstleistungssektor leide stark unter den Beschränkungen. Dessen Einkaufsmanagerindex (PMI) notiere mit 45,7 Punkten im Februar jedoch bereits leicht über dem Niveau des Vormonats, während der PMI für das Verarbeitende Gewerbe mit robusten 57,9 Punkten deutlich die Erwartungen übertroffen habe und auf einen anhaltenden Aufschwung hindeute. Zwar sei die Arbeitslosenquote im Januar nicht weiter angestiegen, jedoch seien die Einzelhandelsumsätze im Vormonatsvergleich um 6,4 Prozent gesunken. Mit der zunehmenden Anzahl an Covid-19-Impfstoffen würden die Hoffnungen auf Nachholeffekte im zweiten Quartal ruhen. ...

