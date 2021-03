Zürich (www.fondscheck.de) - BlueOrchard Finance Ltd (BlueOrchard) erreicht einen weiteren Meilenstein, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Impact-Investing-Pionier blickt auf zwanzig Jahre zurück, in denen Gemeinden und die Umwelt nachhaltig positiv beeinflusst und für Investoren attraktive Renditen generiert werden konnten. Durch die Investitionen erhielten Millionen von Menschen mit geringem Einkommen in Schwellen- und Grenzmärkten Zugang zu Finanz- und verwandten Dienstleistungen. Einige von ihnen werden in BlueOrchards Jubiläumsbuch "This Is My Story" porträtiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...