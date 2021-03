DJ Gruppe von CDU-Politikern fordert nach Maskenaffäre Reformen

BERLIN (Dow Jones)--Eine Gruppe von teils hochrangigen CDU-Parteifunktionären hat sich in einer Resolution an die Führung von Partei und Fraktion für schärfere Verhaltensregeln für Abgeordnete sowie strengere Auflagen für die Parteienfinanzierung ausgesprochen. In dem dreiseitigen Papier, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, wird unter anderem eine Veröffentlichungs- und Anzeigepflicht für Gewinnanteile, Aktienoptionen und Unternehmensbeteiligungen sowie ein Verbot der Entgegennahme von Honoraren für Vorträge mit Bezug zum Abgeordnetenmandat und eine personelle Aufstockung der Bundestagsverwaltung zur besseren Kontrolle der Regeln gefordert.

Wie schon zuvor die Fraktionsführung, so fordern auch die Unterzeichner, Abgeordnetenbestechung vom Vergehen zum Verbrechen hochzustufen. Das würde für Betroffene nicht nur den Verlust des Übergangsgeldes nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag, sondern auch den Verlust ihrer (Wieder-)Wählbarkeit bedeuten.

Zu den 25 Unterzeichnern des Papiers gehören unter anderem die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, die Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer, Roderich Kiesewetter, Peter Tauber und Heribert Hirte, der Europaabgeordnete Dennis Radtke sowie mehrere Kreisvorsitzende.

Die CDU ist wegen einer Maskenaffäre in der Kritik. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat zugegeben, 250.000 Euro für die Vermittlung von Schutzmasken eingestrichen zu haben. Bei dem CSU-Politiker Georg Nüßlein soll die Provision für die Vermittlung solcher Masken bei 650.000 Euro gelegen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit.

