Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell kann einen neuen Folgeauftrag von einem Luftfahrt-Start-up verbuchen. Nach anfänglichen Kursgewinnen an der Heimatbörse in Stockholm dreht die Aktie jedoch zu Wochenbeginn ins Minus. Der Wert braucht mehr Impulse, um wieder den Weg nach oben einzuschlagen.Wie PowerCell am Montag bekanntgab, hat das Start-up ZeroAvia einen Folgeauftrag für MS-100-Brennstoffzellen-Systeme aufgegeben. Gegenwert: 5,1 Millionen Schwedische Kronen (etwa 0,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...