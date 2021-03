Der Baukonzern Porr hat in Polen einen Auftrag von 115 Mio. Euro an Land gezogen. Das börsennotierte Unternehmen wird zwischen Kuźnica und Sok�łka eine Schnellstraße planen und bauen sowie eine Landesstraße zwischen der Landesgrenze und dem Knoten Kuźnica, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Fertigstellung sei für das erste Quartal 2025 geplant.(Schluss) kan/itz ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

Den vollständigen Artikel lesen ...