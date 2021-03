Unternehmerische Beteiligung an Erwerb und Betrieb kommunaler Kläranlagen erfolgreich beendet - Konzeption als öffentlich-private Partnerschaft hat sich bewährt - Kumulierte Rückflüsse an Anleger übertreffen Prospektprognose Die BVT Unternehmensgruppe, München, löst den 1995 aufgelegten Pionierfonds im Bereich Infrastruktur "Kommunale Anlagen GmbH & Co. Kläranlage Zwickau KG", erfolgreich auf. Die Beteiligung an der kommunalen Umweltschutzinvestition erfolgte als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...