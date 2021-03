Grünwald (ots) - Endlich Ordnung auf dem Schreibtisch: Mit dem LANQ PCDock PRO (https://www.fiuweb.de/lanq-pcdock-pro) ist jetzt ein Monitorständer mit zahlreichen Funktionen zu haben: Das Gerät vereint Fingerprint-Sensor, WLAN-Hotspot, Bluetooth, USB-Hub und schnurlose Ladestation in einem smarten Produkt, das obendrein mit LEDs individuell beleuchtet ist. Die Preise beginnen bei 125 Euro mit Versand.Der neue LANQ PCDock Pro arbeitet mit "Windows Hello" zusammen, sodass der Rechner per Fingerabdruck gesperrt und entsperrt werden kann - bis zu zehn Finger mit verschiedenen Accounts sind möglich. Mit dabei sind auch jeweils zwei Ports vom Typ USB-C und USB-A (3.2 Gen) sowie eine schnurlose Ladestation (15 Watt). Endgeräte können aber auch via Kabel aufgeladen werden.Zum Lieferumfang zählen neben dem Dock das passende Stromkabel, die benötigten Kabel, eine Fernbedienung zur Steuerung des RGB-Lichts und die Bedienungsanleitung. Das PCDock PRO ist 63,1 Zentimeter breit, 8,3 Zentimeter hoch und 21,9 Zentimeter tief. Die Preise beginnen bei 125 Euro mit Versand und steigen, je länger das Angebot auf der Crowdounding-Plattform Indiegogo verkauft wird. Das Produkt gibt es dort alternative auch in einer Standard- und Maxi-Version zu Preisen von 84 und 167 Euro.Auf einen Blick:- 8in1-Monitorständer ab 125 Euro- Integrierter Fingerprint-Sensor, unterstützt "Windows Hello"- WLAN-Hotspot & Bluetooth mit an Bord- 4 USB-Ports und ein Wireless-Charger (15 Watt)- LED-Beleuchtung inklusive FernbedienungPressematerial:- Pressemitteilung LANQ PCDock Pro (https://www.fiuweb.de/lanq-pcdock-pro-pressemitteilung) (PDF, 0,3 MByte, März 2021)- Pressemappe LANQ PCDock Pro (https://www.fiuweb.de/lanq-pcdock-pressemappe) (ZIP, 10 MByte, März 2021)- Produktlink LANQ PCDock Pro (https://www.fiuweb.de/lanq-pcdock-pro)- Herstellerinfos LANQ PCDock Pro (https://www.lanq.com/product/lanq-pcdock-pro)Pressekontakt:Andreas Mauer, Fiuweb PR+49 89 12 41 47 93tomtop@fiuweb.deShenzhen Tomtop Technology Co.LtdG-4 Zone 5/F, No. 1 Exchange SquareHuanan CityPinghu TownLonggang DistShenzhenChinaOriginal-Content von: Shenzhen Tomtop Technology Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154186/4863890