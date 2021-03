Der Bitcoin hat am Wochenende bei 61.684 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Am Montag knickt der Kurs allerdings wieder um bis zu zehn Prozent ein. Grund dafür sind nicht nur Gewinnmitnahmen, sondern auch Meldungen über drohende Krypto-Verbote in Indien. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters plant die indische Regierung ein Gesetz, das den Bürgern des Landes den Besitz von und Handel mit Kryptowährungen verbieten soll. Auch Ausgabe, Mining und Überweisung von Krypto-Assets solle ...

