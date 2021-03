DJ Grüne lassen Frage der Kanzlerkandidatur weiter offen

BERLIN (Dow Jones)--Bei den Grünen ist auch nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur gefallen. "Manch andere Herren, die rufen sich schon mal zum Kanzler aus aufgrund der Ergebnisse in den Ländern, aber das ist nicht unsere Art, Politik zu machen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Berlin mit Blick auf eine entsprechende Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie verwies auf die Grünen-Ankündigung, die Kandidatenfrage zwischen Ostern und Pfingsten zu klären: "Wir werden das in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden."

Mit Blick auf eine Aussage von Co-Chef Robert Habeck, dass Baerbock als Frau das erste Zugriffsrecht habe, sagte Baerbock: "Es wäre ein Trauerspiel, wenn unsere Kommunikation über Fernseh-Talkshows betrieben werden würde." Es sei für Grüne "eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich die Frage von Quote mit reinspielt". Allerdings sei das Kanzleramt "kein Posten, den man quotieren und in der Hälfte durchteilen kann, deswegen werden wir das gemeinsam besprechen".

Habeck hatte in der ARD-Talkshow von Anne Will am Sonntagabend erklärt: "Wenn Annalena Baerbock als Frau sagen würde, ich mache es, weil ich eine Frau bin - und die Frauen haben das erste Zugriffsrecht - dann hat sie es, natürlich. Aber weder Annalena noch ich argumentieren so."

Auch auf mögliche Bündnisse wollen sich die Grünen derzeit nicht festlegen. Für den Bund sei es "absurd zu früh, jetzt die nächste Regierungskoalition festzunageln", betonte Habeck. Gespräche seien mit allen Parteien außer der AfD möglich und die Ampel dabei "nur eine denkbare Konstellation von anderen". Baerbock erklärte, es sei derzeit nicht klar, mit welchen Inhalten die FDP antrete. Die Grünen hätten "sehr, sehr deutlich" gemacht, dass es neben dem Klimaschutz nun massive Investitionen in die staatliche Infrastruktur brauche. Am Freitag wollen die Grünen ihr eigenes Bundestagswahlprogramm vorstellen.

In Baden-Württemberg wurden die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent (plus 2,3 Punkte) nach vorläufigen Zahlen klarer Wahlsieger. Habeck sprach von "einem herausragenden Ergebnis" für den amtierenden Landeschef, aber dies sei "auch ein grünes Ergebnis, das dort errungen wurde". In Rheinland-Pfalz kam die Partei auf 9,3 Prozent, ein Zugewinn von 4,0 Punkten. Die Grünen hätten auch bei den Kommunalwahlen in Hessen, im ländlichen Raum und bei den über 65-Jährigen zugelegt, betonte Habeck.

