Sophi.io, eine von The Globe and Mail entwickelte Suite von KI-basierten Tools, wurde für bahnbrechende Print-Automatisierung und voll dynamische Echtzeit-Paywall-Technologie nominiert

TORONTO, March 15, 2021, die auf künstlicher Intelligenz basierende Optimierungs- und Prognose-Engine von The Globe and Mail, steht in 5 Kategorien der Global Media Awards der International News Media Association (INMA) im Finale:



Beste Produkt- und Technologieinnovation

Beste Initiative zur Registrierung von Benutzern

Beste Initiative zur Gewinnung von Abonnenten

Beste Nutzung von Daten zur Förderung von Abonnements, Inhalten oder Produktdesign

Beste Nutzung von Daten zur Automatisierung oder Personalisierung



"Bei den INMA Global Media Awards geht es um Spitzenleistungen in allen Bereichen des Mediengeschäfts", so Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail."Ich freue mich besonders darüber, dass die voll dynamische Echtzeit-Paywall von Sophi for Paywalls in 4 Kategorien anerkannt wurde und dass die bahnbrechende automatische Technologie für Layouts von Druckerzeugnissen von Sophi für ihre Nutzung mit Naviga und Agderposten nominiert wurde."

Die Nominierung in der Kategorie Beste Produkt- und Technologieinnovation wird mit Naviga für Naviga Publisher powered by Sophi.iound Agderposten, einer regionalen Tageszeitung in Norwegen mit über 25.000 Lesern, geteilt.Sophi bietet hochmoderne KI/ML-Technologie, die zusammen mit Naviga Publisher den gesamten Workflow der Druckproduktion vollständig automatisiert. Dadurch können Redakteure sich auf die Inhalte konzentrieren und per Knopfdruck ganz ohne Vorlagen automatisch ein Layout für Druckerzeugnisse erstellen. Agderposten war der erste Kunde, der die Automatisierungstechnologie eingeführt hat.

Im diesjährigen Wettbewerb wurden 644 Beiträge von 212 Nachrichtenmarken aus 37 Ländern eingereicht. Die Jury besteht aus 44 Medienexperten aus 22 Ländern, die den Schwerpunkt auf bahnbrechende Ergebnisse, einzigartige Konzepte, hohe Kreativität, innovatives Denken und erfolgreiche plattformübergreifende Synergien legt. Die Gewinner der ersten Plätze werden am 3. Juni bekannt gegeben.

Sophi ist ein KI-System, mit dem Verleger ihre wichtigsten Inhalte identifizieren und wirksam für wichtige Geschäftsziele einsetzen können.Die voll dynamische, personalisierte Echtzeit-Paywall von Sophi for Paywalls - SmartGate- analysiert Inhalte und Benutzerverhalten mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), um zu bestimmen, wann ein Leser nach Geld oder einer E-Mail-Adresse gefragt wird, und wann er in Ruhe gelassen werden sollte.Damit können mehrere Ergebnisse gleichzeitig optimiert werden (z. B. verschiedene Angebotspakete oder Preispunkte) und der Einsatz in Kaltstart-Situationen funktioniert ebenfalls. Heute nutzen Verlage auf drei Kontinenten die KI/ML-Technologie von Sophi, um Paywall-Entscheidungen, Website-Automatisierung und Print-Automatisierung zu steuern.

Im vergangenen Jahr erhielt Sophi außerdem den Online Journalism Awardund den North American Digital Media Award der World Association of News Publishers (WAN-IFRA) in der Kategorie Bestes digitales Nachrichten-Start-Up.

Über Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen.Es handelt sich um eine Suite von KI-basierten Tools, darunter Sophi Automation, Sophi for Paywalls und Sophi Analytics, ein System das Publisher bei Entscheidungsprozessen unterstützt.Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen.Darüber hinaus unterstützt Sophi den Naviga Publisher für automatische Layouts für die Veröffentlichung von Druckerzeugnissen und E-Papern mit nur einem Klick.