Das Währungspaar EURUSD gibt am Montag um 0,20% auf 1,1925 nach, da der Kurs heute Nacht am Tief vom Februar bei 1,1960 (grüner Bereich) abgeprallt war. Bei dem Rücksetzer wurden zudem die beiden EMAs unterschritten und am späten Vormittag testet das Paar die kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Sollten die Bullen nicht bald reagieren, könnte der übergeordnete Abwärtstrend fortgesetzt werden. Erst bei Kursen oberhalb von 1,1960 würde sich das Umfeld wieder zu Gunsten der Bullen ändern. EURUSD schwächelt ...

