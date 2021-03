Am Wochenende kippte ein Washingtoner Gericht die US-Sanktionen gegen den chinesischen Tech-Hersteller Tech-Hersteller Xiaomi. Das Verbot für amerikanische Investoren Xiaomi-Aktien zu kaufen bzw. die bestehenden Bestände bis Januar 2022 abzustoßen ist somit erstmal vom Tisch. Die Aktie von Xiaomi musste durch die ungewisse Lage zuletzt seit dem Jahresauftakt kräftig Federn lassen. In der Spitze, bis zu den Tiefs aus der vorangegangenen Woche, verloren die Anteilsscheine hierbei rund 39 % an Wert. ...

