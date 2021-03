Um 11:53 liegt der ATX TR mit +0.44 Prozent im Plus bei 6241 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +5.60% auf 19.05 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.83% auf 9.82 Euro und VIG mit +1.94% auf 23.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14527 (+0.17%, Ultimo 2020: 13719). Wie so oft in Wien sind es wieder die Immos, die die News vorgeben, Immofinanz bietet also für S Immo. Immofinanz hält bereits jetzt 26,5 Prozent an der S Immo AG. Die Offerte ist an das Erreichen der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie geknüpft. Die Aktien sorgen heute für das ATX TR-Plus.Immofinanz ( Akt. Indikation: 17,17 /17,22, 1,75%)S Immo ( Akt. Indikation: 19,00 /19,08, 5,54%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

